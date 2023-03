Massa de panqueca fininha e deliciosa

1 - Leve ao liquidificador os ingredientes líquidos (leite, ovo e manteiga). Bata e coloque a farinha, incorporando a mistura para que não fique empelotada e o resultado seja uma panqueca de massa leve.

2 - Tempere a massa com pimenta, alho a gosto e depois salgue.

3 - Aqueça uma frigideira média - se não for antiaderente, unte com manteiga.

4 - Use como medida uma concha de massa, fazendo movimentos circulares para espalhar a massa para que fique bem fininha.

5 - Em fogo baixo, deixe até que a massa descole do fundo. Vire-a e deixe dourar do outro lado. Repita até acabar a massa e sirva com o recheio que preferir.

