Moqueca de pescada com palmito e pimenta biquinho

1 - Refogue a cebola no azeite em uma frigideira funda e larga.

2 - Adicione o tomate picado e o sal. Deixe por 15 minutos.

3 - Acomode o peixe, um ao lado do outro sobre o molho e cozinhe mais 10 minutos, virando na metade do tempo do cozimento.

4 - Adicione o palmito, a pimenta, o leite de coco, misture delicadamente, salpique o coentro ou a salsa e sirva.

Calorias: 300 a porção

