Ovos à parmegiana é uma receita deliciosa e bem fácil

1 - Descasque e pique finamente a cebola e o alho. Lave, seque e corte o pimentão. Descarte as sementes e corte em cubos.

2 - Leve uma frigideira média ao fogo médio para aquecer. Regue com o azeite e junte a cebola e o pimentão. Tempere com uma pitada de sal e refogue por 4 minutos ou até murchar. Junte o alho, tempere com a pimenta a gosto e mexa por mais 1 minuto.

3 - Abaixe o fogo, junte o molho, misture e deixe por cerca de 5 minutos, misturando de vez em quando, até encorpar. Tempere com o orégano, sal e misture bem.

4 - Em uma tigela pequena, quebre um ovo de cada vez. Com uma espátula, abra cavidades no molho e acomode cada ovo com cuidado para não estourar a gema. Tempere cada um com uma pitada de sal e deixe em fogo baixo por 5 minutos.

5 - Tampe a frigideira e cozinhe por mais 3 minutos, até que as claras fiquem cozidas e as gemas permaneçam moles (se preferir as gemas duras, deixe cozinhar por mais tempo).

