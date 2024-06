Ovos no Purgatório é uma receita deliciosa com molho de tomate

1 - Descasque e pique a cebola e o alho. Lave, seque e corte o pimentão. Descarte as sementes e corte em cubos pequenos.

2 - Aqueça uma frigideira média em fogo médio. Regue com o azeite e junte a cebola e o pimentão. Tempere com uma pitada de sal e refogue por 4 minutos, até murchar. Junte o alho, tempere com a pimenta e mexa por mais 1 minuto.

3 - Abaixe o fogo, junte o tomate (com o líquido), misture e cozinhe por 5 minutos, mexendo de vez em quando, até encorpar. Tempere com o orégano, sal e misture bem.

4 - Em uma tigela pequena, quebre um ovo de cada vez. Com uma espátula, abra cavidades no molho e acomode os ovos com cuidado para não estourar a gema. Tempere cada um com uma pitada de sal e deixe cozinhar em fogo baixo por 5 minutos.

5 - Tampe a frigideira e deixe por mais 3 minutos, até que as claras fiquem cozidas e as gemas fiquem moles (se preferir as gemas duras, cozinhe por mais tempo). Sirva com pão italiano.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Ovo nuvem cremoso é feito com claras em neve e requeijão

Ovos assados com mortadela, parmesão e manjericão

Ovos com especiarias e queijo é um prato rápido e delicioso

Ovos mexidos com creme de ricota ficam deliciosos!