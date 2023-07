Pamonha doce deliciosa

1 - Corte as pontas mais grossas do milho com cuidado para poder usar as palhas.

2 - Cozinhe as palhas em água por cerca de 15 minutos para que fiquem macias. Seque bem e reserve.

3 - Higienize as espigas, retire os grãos e bata no liquidificador até ficar bem homogêneo.

4 - Junte o leite e bata até incorporar e ficar consistente.

5 - Transfira para uma tigela e misture o açúcar, o sal, o coco ralado, a manteiga delicadamente até incorporar.

6 - Pegue uma palha e forme um cone, dobrando a ponta para cima, de modo que alcance a boca do copinho.

7 - Com cuidado, despeje um pouco da pamonha no cone, deixando dois dedos livres para não vazar.

8 - Pegue outra palha e vire ao contrário, com a parte mais larga para baixo e cubra a pamonha envolvendo-a completamente.

9 - Amarre o pacotinho com o barbante ou com o elástico.

10 - Em uma panela grande com água fervendo, cozinhe-as pamonhas por aproximadamente 40 minutos.

