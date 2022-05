Panqueca de quinoa com filé mignon e molho de abóbora sem glúten

Massa

1 - No liquidificador, bata todos os ingredientes até ter uma massa homogênea.

2 - Em fogo baixo, aqueça uma frigideira média untada com pouco azeite e distribua uma porção da massa, cobrindo o fundo. Deixe fritar até secar a superfície.

3 - Vire do outro lado e deixe-a fritar por alguns instantes. Repita até acabar a massa e reserve aquecido.

Recheio

4 - Em uma tigela, tempere a carne com o sal e a pimenta.

5 - Em uma panela média, aqueça o azeite e doure a carne. Reserve.

6 - Na mesma panela frite a cebola em fogo médio até que esteja macia e levemente dourada. Junte a abobrinha, a mostarda e o amido. Refogue até que amoleça levemente (sem deixar formar muita água). Misture a carne, tire do fogo e acrescente o iogurte. Mexa bem e mantenha aquecido.

Molho

7 - Em uma panela média, aqueça o azeite e refogue a cebola depois o alho. Acrescente os tomates , a polpa de tomate, a abóbora e a água quente e deixe cozinhar em fogo médio, em panela semitampada, por aproximadamente 20 minutos, ou até que esteja macio.

8 - Amasse levemente com um garfo, coloque o sal e o manjericão e deixe ferver por uns 10 minutos para tomar gosto.

Montagem

9 - No centro de cada massa, coloque uma porção do recheio e enrole, formando as panquecas.

10 - Distribua-as em um recipiente refratário, cubra com o molho e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Receita superfácil de panqueca de carne moída

Panqueca do chef Taico

Panqueca com carne vegetal