Panquecas veganas divertidas com frutas

1 - Bata todos os ingredientes no liquidificador até ter uma massa uniforme.

2 - Em uma frigideira antiaderente média previamente untada, despeje mais ou menos duas colheres de sopa da massa e deixe dourar em fogo baixo até que a parte de cima fique sequinha.

3 - Com uma espátula, vire e deixe dourar do outro lado.

4 - Repita até acabar a massa de panqueca.

Dica

Faça círculos de tamanhos diferentes para montar as carinhas dos animais ou use moldes em formato de bichinhos para fazer as panquecas.

