Pão de mel vegano sem ovo e sem lactose

1 - Em uma panela média, misture a bebida, a canela e o cravo, em fogo baixo. Quando levantar fervura, desligue e adicione o melado. Reserve.

2 - Em uma tigela média, misture o óleo, o vinagre e o açúcar mascavo. Junte a essência de baunilha, a farinha, o cacau e o sal. Mexa bem.

3 - Acrescente a mistura de bebida reservada e o fermento. Misture bem e deixe descansar por aproximadamente 5 minutos

4 - Transfira para formas de empada (7 cm de diâmetro) untadas com óleo de coco e polvilhadas com cacau em pó. Asse em forno médio (180ºC), pré-aquecido, por 25 minutos ou até dourar. Sirva com açúcar e canela polvilhados.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Experimente um delicioso pão de mel que renderá diversos elogios

Prepare um pão de mel recheado de dar água na boca

Prepare um magnífico e inesquecível pão de mel no potinho