Pão doce de limão enroladinho é delicioso!

Massa

1 - Em uma batedeira com gancho de pão, adicione a farinha e o fermento. Deixe bater em velocidade baixa e aos poucos, coloque o açúcar, a manteiga, o leite, a baunilha e os ovos. Bata em velocidade média por 3 a 5 minutos, até que a massa fique homogênea, macia e elástica.

2 - Tire da batedeira e transfira para uma tigela, cubra com filme plástico e deixe descansar por 15 minutos.

Recheio

3 - Misture todos os ingredientes até obter uma pasta. Reserve.

4 - Em uma superfície enfarinhada, abra a massa em um retângulo de 50cm x 30cm. Distribua o recheio sobre a massa e corte-a em cinco tiras de 10cm de largura cada. Empilhe as tiras e corte em 6 pedaços iguais.

5 - Unte uma forma de bolo inglês e acomode os pedaços de massa na forma, com as camadas de massa viradas para cima. Cubra com filme (sem apertar) e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, até dobrar de tamanho.

6 - Pré-aqueça o forno em 180ºC e asse por uns 35 minutos ou até dourar. Algumas pontas irão ficar extradouradas - se não quiser, cubra com alumínio no meio do tempo.

7 - Quando o pão estiver assado no centro, tire do forno e deixe esfriar sobre uma grade antes de desenformar e cobrir.

Cobertura

8 - Misture o açúcar com o suco de limão. Espalhe sobre o pão frio e deixe endurecer antes de servir. Sirva sem cortar - basta puxar as fatias.

