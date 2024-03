Poke bowl à moda japonesa para fazer em casa!

1 - Corte o salmão em pedaços pequenos e misture com o molho. Deixe marinar.

2 - Lave o arroz com água fresca até a água sair transparente. Deixe escorrer e cozinhe seguindo as instruções na embalagem em uma panela de tamanho médio com tampa. Desligue, solte o arroz com um garfo e tempere com o vinagre. Envolva cuidadosamente com um raspador de borracha. Mantenha quente.

3 - Abra os abacates ao meio e retire o caroço. Salpique com suco de limão e tempere com sal. Corte em cubos com cerca de 0,5 cm. Esmague o segundo abacate com a pasta de wasabi ou passe em um misturador pequeno para ter uma apresentação mais bonita.

4 - Corte a parte branca e a parte verde das cebolinhas em rodelas finas. Divida as folhas nori em pedaços pequenos.

5 - Distribua o arroz em 4 potes. Coloque a mesma quantidade de todos os outros ingredientes, no sentido dos ponteiros do relógio, sobre o arroz: salmão marinado com molho, abacate em cubos, salada wakame, purê de wasabi e abacate, folhas nori e cebolinhas cortadas. Coloque o gengibre no centro. Salpique a gosto com o molho e sirva de imediato.

Informação nutricional (por porção)

2326 kJ/555 kcal

12 g - Gorduras totais

33 g - Proteína

79 g - Hidratos de carbono

