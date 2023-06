Pudim de caramelo salgado com amêndoas

Pudim de caramelo

1 - Dissolva o pó para pudim no leite em uma panela média.

2 - Misture a margarina e cozinhe em fogo médio, misturando sempre até levantar fervura. Deixe por mais 2 minutos e desligue. Espere esfriar, mexendo de vez em quando para não formar película.

3 - Transfira para um refratário de vidro (20 x 20) ou em taças individuais e leve à geladeira.

Amêndoas crocantes

4 - Caramelize as amêndoas com açúcar e canela em uma panela média em fogo médio misturando sempre com cuidado até dourar.

5 - Despeje em um mármore untado e deixe esfriar.

6 - Quebre grosseiramente e reserve.

Cobertura

7 - Reserve duas colheres (sopa) de leite para dissolver o amido.

8 - Caramelize o açúcar em uma panela média em fogo baixo. Desligue.

9 - Junte o leite, a margarina e o sal. Ligue o fogo médio mais uma vez.

10 - Deixe ferver para derreter um pouco o caramelo. Acrescente o amido dissolvido no leite.

11 - Misture sem parar de 3 a 4 minutos até conseguir uma cobertura cremosa.

Montagem

12 - Distribua 1 colher de (sobremesa) de amêndoas em cada taça.

13 - Cubra com 1 colher de (sobremesa) de caramelo sobre as amêndoas e espalhe a mistura de pudim de caramelo (duas colheres de sopa) em cada porção.

14 - Deixe na geladeira por ao menos 2 horas ou até gelar.

15 - Decore com o restante das amêndoas para servir.

