Rabanada de brioche com creme inglês e pera no champagne com canela

1 - Descasque as peras. Coloque-as para cozinhar em uma panela média na água com espumante por 40 minutos até ficarem macias, mas sem perder a consistência. Reserve.

2 - Bata as gemas com o açúcar. Junte o leite e leve ao fogo em uma panela média com a fava de baunilha. Mexa até dar o ponto. Reserve.

3 - Corte o pão brioche no aro e hidrate-o em leite por 2 minutos. Passe no ovo e frite. Reserve-os.

4 - Em uma tigela média, coloque a pera inteira e a rabanada de brioche polvilhada de açúcar cristal, para maçaricar. Cubra com o creme inglês, polvilhe canela e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Rabanada é uma delícia de preparo simples, fácil e rápido

Rabanada de pão francês

Rabanada é uma sobremesa prática, fácil e deliciosa