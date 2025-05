Risoto de mortadela com pistache e alho-poró

Caldo

1 - Em uma panela grande, junte todos os ingredientes, tempere com uma pitada de sal e pimenta, cubra com 2 litros de água e ferva por pelo menos 45 minutos.

Risoto

2 - Em outra panela, coloque a manteiga e um fio de azeite para refogar a cebola. Quando estiver transparente, acrescente o arroz e mexa por 2 minutos para que fique bem envolvido com a manteiga.

3 - Junte o vinho e deixe reduzir. Quando reduzir quase que totalmente, comece a incorporar o caldo, concha por concha, mexendo sempre. Isso faz com o que o arroz solte amido, o que deixa o risoto mais cremoso e também faz com que absorva mais os sabores.

4 - Quando chegar ao ponto, desligue o fogo, acrescente o suco e as raspas do limão.

5 - Misture bem e finalize com o queijo.

6 - Sirva com fatias de mortadela italiana com pistache no prato.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Risoto de linguiça de pernil, rende muito!

Risoto de camarão é delicioso e fácil de fazer!

Risoto de carne seca com requeijão

Risoto de alho-poró com queijo para uma refeição diferente e maravilhosa

Risoto de cogumelos bem fácil de fazer!