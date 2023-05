Rondelli de massa de pastel com recheio de frango

1 - Em uma panela média, aqueça o óleo, refogue a cebola e o alho. Junte o frango, mexa e tempere com sal a gosto.

2 - Abra a massa sobre uma mesa ou balcão, mantendo o plástico que vem junto com ela para baixo. Distribua o frango de maneira uniforme sobre a massa. Com o auxílio do plástico, enrole como se fosse um rocambole. Conforme faz o rolo, vá retirando o plástico até o fim. Ao terminar, corte a massa em rodelas de cerca de 2 cm para fazer o rondelli. Reserve.

3 - Derreta a manteiga em uma panela média, coloque a farinha e mexa para cozinhar um pouco. Vá adicionando o leite aos pouquinhos e misture bem até formar uma massinha. Despeje o restante do leite mexendo sem parar. Quando começar a engrossar, retire do fogo e mexa para dissolver os grumos de farinha que podem ter se formado. Volte a panela ao fogo e deixe ferver por mais dois minutos. Finalize com o creme de leite, sal e noz-moscada a gosto e desligue o fogo.

3 - Para a montagem, forre com um pouco do molho branco uma travessa refratária média e disponha as rodelas de massa uma ao lado da outra. Distribua o restante do molho por cima e polvilhe o queijo. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até começar a dourar. Sirva quente.

