Saiba como montar uma deliciosa tábua de frios

1 - Tenha em mente trabalhar com o colorido e a forma dos alimentos

2 - Organize os ingredientes na base de maneira que fique um prato harmônico.

3 - Deixe o queijo previamente cortado

4 - Distribua as opções para fazer sentido, ex: embutidos perto do queijo.

5 - Porções por pessoa: no geral, 150 a 200g de frios por pessoa. Para patê e torradas, considerar 100g por pessoa.

