Salada de arroz nutritiva com balsâmico é receita de chef

1 - Cozinhe a gosto o arroz com água e sal. Reserve.

2 - Em uma travessa média, acomode o arroz cozido, as cebolas, os tomates cortados ao meio, a cebolinha e a salsa.

3 - Tempere com sal, pimenta e o azeite.

4 - Leve para geladeira. Finalize com creme de balsâmico por cima do arroz e sirva com folhas verdes.

258 kcal/porção

