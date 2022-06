Sanduíche asiático de frango e brócolis é um lanche saudável e saboroso!

1 - Tempere o frango com sal, pimenta, limão, amido de milho e alho, e deixe marinar na geladeira por ao menos 30 minutos.

2 - Aqueça o azeite em uma frigideira e frite a cebola picada. Junte o frango, doure e adicione a água. Raspe o fundo da panela para ajudar a formar uma pequena quantidade de molho que vai envolver a carne.

3 - Coloque o brócolis e a cenoura ralada e deixe refogar.

Montagem

4 - Aqueça, em fogo baixo, outra frigideira antiaderente limpa e leve o pão para dourar um pouco.

Em uma metade, distribua algumas colheradas do frango com brócolis e um pouco da muçarela ralada por cima. Feche com a outra metade por cima e vire algumas vezes até o pão tostar e o queijo derreter.

Se preferir usar pão-folha ou pão sírio, pode assar o wrap no forno.

