Sopa creme de cebola caramelizada

1 - Em uma panela média grossa, doure a cebola em fogo baixo e misture sempre por 25 minutos até caramelizar.​

2 - Adicione a farinha e o vinho. Mexa bem e deixe evaporar por cerca de 5 minutos.​

3 - Junte o leite e misture até engrossar.​

4 - Finalize com sal e pimenta a gosto, polvilhe com salsa e sirva com torradas.​

