Tiramisú, famoso doce italiano com café é uma delícia

Creme

1 - Em uma batedeira, bata os ovos até começar a espumar. Junte o açúcar aos poucos e pare de bater quando a mistura estiver firme e homogênea.

2 - Coloque o mascarpone com cuidado, e faça movimentos circulares (de baixo para cima) para incorporar tudo.

Montagem

3 - Molhe os biscoitos no café.

4 - Em uma travessa média, distribua um pouco do creme no fundo. Coloque os biscoitos embebidos. Cubra com mais uma camada de creme e polvilhe com cacau em pó. Repita o processo mais duas vezes.

5 - Deixe gelar por, no mínimo, 6h. Ao servir, finalize com cacau em pó.

