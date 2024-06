Tiras de frango crocante na air fryer com molho de mel e alho

Tiras de frango crocante

1 - Em um prato raso, misture o panko, a aveia, o sal e a pimenta.

2 - Empane o frango com farinha, mergulhe-as no ovo, uma de cada vez, e cubra com a mistura de panko.

3 - Arrume o frango na air fryer. Deixe fritar a 175°C (350°F) por 10 minutos. Vire e programe mais 5 minutos. Mude novamente de posição e programe novamente por mais 5 minutos. Assim, todos ficarão bem dourados;

Molho de alho e mel

4 - Misture mel, açúcar mascavo, vinagre de arroz, molho de soja, óleo de gergelim, alho e alho em pó em uma panela pequena. Leve para ferver.

5 - Misture ¼ xícara de água com amido de milho até ficar homogêneo. Incorpore no molho. Deixe cozinhar misturando por 1 minuto ou até o molho engrossar.

6 - Acompanhe as tiras de frango com o molho de alho e mel

