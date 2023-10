Torta com massa de aveia e recheio de tomate com catupiry e balsâmico

Massa

1 - Misture o ovo, o azeite e o sal em uma tigela média.

2 - Junte a aveia e a farinha e vá amassando até obter uma massa firme. Deixe descansar por 15 minutos.

3 - Abra a massa entre 2 sacos plásticos e forre o fundo e os lados de uma forma de torta de fundo removível média (22 a 24cm de diâmetro).

4 - Asse em forno médio (180℃), pré-aquecido, por aproximadamente 10 minutos.

5 - Corte os tomates em rodelas. Misture o azeite, o balsâmico, o sal e o orégano.

6 - Tire a torta do forno e espalhe o queijo cremoso. Enfeite com os tomates. Regue com a mistura de azeite, balsâmico, o sal e o tomilho ou orégano. Volte ao forno por mais 30 minutos ou até dourar bem.

Calorias: 220 a porção

