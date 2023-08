Torta de brócolis e couve-flor

Massa

1 - Coloque os ingredientes em uma tigela média e amasse até obter uma massa firme.

2 - Forre o fundo e os lados de uma forma de fundo removível média (22 a 23 cm de diâmetro), untada com azeite.

3 - Asse em forno médio (180℃), pré-aquecido por cerca de 30 minutos.

Recheio

4 - Coloque a farinha e o azeite em uma panela média e leve ao fogo até dourar.

5 - Deixe esfriar e junte o leite, o molho para salada e o sal e volte ao fogo até engrossar.

6 - Retire a torta do forno, despeje o creme sobre a massa e enfeite por cima com os brócolis e a couve-flor. Pincele os vegetais com o azeite e volte ao forno por mais 10 minutos até aquecer bem.

Calorias: 260 a porção

