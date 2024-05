X-coração de frango com shoyu e cheddar vai conquistar você!

1 - Corte os pães ao meio, passe manteiga apenas na parte interna e sele-os na churrasqueira.

2 - Leve os corações à churrasqueira para assá-los lentamente.

3 - Junte uma porção na chapa e coloque 2 fatias de queijo cheddar por cima. Espere derreter.

4 - Acomode os corações assados no pão, finalize com fatias de cebola e feche com a outra parte do pão.

