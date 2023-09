No dia nacional do pastel, saiba onde encontrar uma feira em Londrina e comemorar

O dia 4 de outubro é a data escolhida para celebrar uma das paixões nacionais: o pastel. E nada melhor do que aquele pastelzinho de feira para comemorar.





E como você gosta do pastel? Tradicional ou diferentão? Salgado ou doce? Com vinagrete ou saladinha? Pimenta ou maionese verde? Com vitamina ou caldo de cana? Refri ou cafezinho? E a mais polêmica: qual o melhor pastel de Londrina? Conta pra gente nos comentários!

Em Londrina, além das mais diversas pastelarias, é possível degustar uma variedade de pastéis tanto nas feiras-livres quanto nas feiras da lua em todos os dias da semana. Para facilitar a busca de quem deseja saber onde encontrar as feiras, a Coordenadoria de Fiscalização da Diretoria de Operações da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) disponibiliza um levantamento completo com as feiras de Londrina.