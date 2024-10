Aluguel de prédio provisório para UPA do Jardim do Sol será de R$ 79 mil

A prefeitura vai pagar R$ 79 mil mensais à Iscal (Irmandade Santa Casa de Londrina) de aluguel para utilizar o antigo prédio do hospital Mater Dei, na esquina da avenida Bandeirantes com a rua Souza Naves, na área central de Londrina. O imóvel, que está desocupado desde o ano passado, vai receber de forma provisória os atendimentos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, que será reformada.





O vínculo entre o município e a instituição de saúde será de um ano, totalizando R$ 948 mil. O período é superior ao que inicialmente está previsto para a revitalização da unidade, que é de oito meses. De acordo com o que consta na minuta de contrato, que a FOLHA teve acesso, o prazo de 12 meses é improrrogável, já que o hospital destacou que existem "projetos de reforma" em andamento para a estrutura.

A primeira vistoria da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos da prefeitura indicou que o montante ideal mensal seria de R$ 43 mil, no entanto, a direção da irmandade considerou a oferta "abaixo da expectativa e do valor de mercado". Após negociações, foi definido o custo final.





A UPA vai ocupar o térreo e o primeiro andar. Os demais seguirão sob responsabilidade da Iscal. O terreno, de 2.300 metros quadrados, conta com estacionamento, entretanto, este espaço está arrendado para uma empresa. Ou seja, se a secretaria municipal de Saúde quiser utilizar as vagas, terá que falar diretamente com a arrendatária, o que já foi feito, inclusive.

"Considerando a visita técnica realizada na unidade foi possível identificar que o prédio consegue manter um ambiente adequado com estrutura suficiente para os atendimentos hoje realizado na UPA Centro-Oeste. Neste contexto, a locação do prédio irá atender a necessidade do serviço, garantindo o atendimento da população e o interesse público em manter uma referência de urgência e emergência 24 horas todos os dias da semana no período de reforma", defendeu a secretaria municipal de Saúde.