Princípios cooperativos são práticas nas escolas municipais de Londrina

Ação conjunta é um dos princípios do cooperativismo. Por meio do projeto educativo da Unimed Londrina, alunos da rede municipal de Ensino estão aprendendo, na prática, como a união de esforços é essencial no desenvolvimento e os efeitos de tarefas coletivas.





Identidade de propósitos e interesses, contribuição voluntária e objetiva também integram os princípios do cooperativismo para a conquista de resultados comum a todos.

Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o programa em ação desde o ano passado contempla a formação completa para professores sobre princípios e valores do cooperativismo, bem como a aplicação deles aos estudantes - por meio do Cooperjogo: jogo educativo que aborda temas como cooperativismo, empreendedorismo, educação financeira e ambiental.





Idealizado e patrocinado pelo Sescoop e inserido no cronograma de ações da Unimed Londrina, o programa Cooperjovem está atuando em quatro escolas municipais da região neste ano.

A última a aderir foi a Escola Municipal Jadir Dutra, localizada no Patrimônio Selva (Zona Rural) e que, neste mês, formou professores para aplicar o programa aos estudantes.





Segundo a Coordenadora Pedagógica da unidade, Angela Rosa Benis Garcia, projetos interdisciplinares são recebidos com ânimo por alunos e educadores, principalmente pelo fato de a escola oferecer o ensino em período integral. Assim, sempre busca desenvolver projetos com as turmas e este tem sido enriquecedor.

"Eles passam por diferente fases nos jogos, cada um tem a sua função a ser executada e se sentem valorizados", comenta.





A escola tem na direção Celia Maria de Faria e neste primeiro ano de participação, estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental realizam a atividade bastante motivados. "Eles passam oito horas na escola e formas diferentes de trabalhar e aprender contribuem muito para o desenvolvimento", expõe a coordenadora.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: