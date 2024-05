Ato público evidencia combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes

A Concha Acústica de Londrina ficou lotada na manhã deste sábado (18) para o ato público em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As ações da campanha “Faça Bonito – proteja nossas crianças e adolescentes” vêm ocorrendo ao longo deste mês.





O presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Cláudio Melo, afirma que o 18 de maio é um dia para refletir, ao lado dos jovens, sobre essa problemática. Ele alerta que as notificações têm diminuído, então é fundamental manter o tema em evidência.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





“Nós sabemos que as crianças e adolescentes, muitas vezes, são muito vulneráveis, então quando a gente trabalha essa temática, percebemos que os adultos, adolescentes e as próprias crianças conseguem identificar, às vezes, abusos e violência, e trazer para os conselhos e órgãos responsáveis, para que as medidas sejam tomadas”, afirma.





A avaliação de Melo é que Londrina possui uma rede socioassistencial que funciona, mas que “a estrutura de garantia de direitos ainda precisa melhorar muito”. É nesse aspecto que o investimento do poder público é estratégico “para que essa rede cada vez mais cresça e chegue nas crianças e adolescentes, que muitas vezes nem são atendidos”.



CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA