Centro de Londrina fica sem energia elétrica após chuva no início da tarde

A região central de Londrina teve o fornecimento de energia prejudicado após a chuva que atingiu Londrina no início da tarde desta quarta-feira (17). De acordo com a Copel, 671 unidades consumidoras estão sem luz.





A companhia afirma que o desligamento foi causado pela queda de um galho sobre a rede, provocando o rompimento dos cabos. Equipes trabalham para restabelecer o fornecimento de energia na região central e a previsão é que o serviço seja concluído até o fim da tarde, sem horário específico.

A previsão do tempo para Londrina já previa céu parcialmente nublado e pancadas de chuva, com rajadas de vento de até 22 km/h, de acordo com o Simepar (sistema Meteorológico do Paraná).





Apesar disso, as altas temperaturas não devem dar trégua, com máxima de 31°C – a mínima para o dia foi estimada em 23°C.





O tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva deve persistir, pelo menos, até a próxima segunda-feira (22), segundo o site do Simepar. Porém, a máxima prevista para esta quinta (18) deve bater os 33°C, quando, então, entra em ritmo descendente, chegando a 21°C na terça-feira (23). Entretanto, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima, deve ser bem baixa nos próximos dias.



(Atualizado às 16h04)