Confira a previsão do tempo para este final de semana em Londrina

Londrina deve ter um final de semana de Sol e muito tempo estável, aponta o IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





Nesta sexta-feira (1º), o céu deve ficar limpo a maior parte do dia, podendo ocorrer chuvas isoladas no final da tarde. Já no sábado (2) e no domingo (3), o tempo deve ficar limpo e sem chuva em toda a região.





A máxima deste fim de semana pode chegar a 35°, uma temperatura bem elevada. Por isso, é recomendado o uso de protetor solar para atividades de longa exposição ao sol e ingerir muita água durante o dia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





PREVISÃO PARA LONDRINA





Sexta-feira (1) - temperatura mínima de 22° e máxima de 35°

Sábado (2) - temperatura mínima de 22° e máxima de 35°

Domingo (3) - temperatura mínima de 23° e máxima de 35°