Conheça os canais oficiais para denunciar fogos de artifício barulhentos à GM de Londrina

A festa de fim de ano está chegando e, com ela, vem um costume ultrapassado que incomoda famílias com idosos, pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista ) e animais de estimação ou, mesmo, os de rua: os fogos de artifício barulhento. Londrina tem uma lei que proíbe foguetes com estampido. Este tipo de ocorrência pode ser denunciada à Guada Municipal pelo telefone 153 ou pelo aplicativo 153 Cidadão. O app pode ser baixado tanto para Android quanto para iPhone .





A central telefônica da Guarda Municipal recebeu sete denúncias entre os dias 24 e 25 de dezembro desse ano. O combate a essa prática tem como objetivo assegurar o bem-estar de pessoas hospitalizadas, idosos, crianças pequenas e pessoas com deficiência, especialmente as com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e inclusive os animais, que sofrem bastante com o barulho causado pelo estampido dos fogos.



O secretário de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, reforça a importância das imagens para ajudar o órgão fiscalizador. “A pessoa que flagrar o ato pode filmar com o próprio celular e nos encaminhar pelo nosso aplicativo, que está disponível para qualquer celular. Se conseguirmos flagrar, a gente aplica a multa, e com a prova produzida, ainda que não tenha flagrante, a gente pode encaminhar as imagens para autoridade policial para que o infrator seja responsabilizado ainda que fora do flagrante”, frisou.