Contorno Norte de Londrina terá estudo atualizado após confirmação no Lote 4

Com a confirmação de que o Contorno Leste vai integrar o Lote 4 da concessão das rodovias do Paraná, Londrina vai contar com dois contornos no contrato, uma vez que o Norte já consta no PER (Programa de Exploração da Rodovia) da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).



Procurada pela reportagem, a ANTT afirmou, em nota, que o Lote 4 ainda será enviado para análise do TCU (Tribunal de Contas da União) e que os estudos sobre o Contorno Leste “estão sendo atualizados pela Infra S.A., portanto, a ANTT ainda não teve acesso aos autos”.