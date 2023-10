Crianças atendidas pela ONG Viver recebem 140 amigurumis em Londrina

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM), entregou, na manhã desta segunda (23), 140 chaveiros de amigurumis no formato de polvo, para as crianças atendidas pela ONG Viver. As peças foram confeccionadas por mulheres que participam do projeto Artesanato Solidário do Centro de Oficinas para Mulheres (COM) da SMPM. A entrega ocorreu na sede da ONG Viver, localizada na Rua Lucilla Ballalai, 391, Jardim Petrópolis.





Essa ação está incluída na Campanha Outubro Rosa, promovida pela SMPM. A secretária da pasta, Liange Hiroe Doy Fernandes, participou da entrega e destacou que o projeto Artesanato Solidário é uma iniciativa que une o aprendizado com uma boa ação. “Nesta edição, além de aprender uma nova técnica, o amigurumi, as alunas se dedicaram a produzir chaveirinhos que foram destinados às crianças atendidas pela ONG Viver. Todo ano, no Outubro Rosa, realizamos diversas palestras sobre o autocuidado. E esse ano buscamos a ONG Viver para levarmos não apenas esse momento de reflexão para as mulheres que lá atuam, como também para as mães das crianças atendidas”, salientou.

Ao todo, 122 crianças atendidas pela ONG Viver receberam os amigurumis, confeccionados por 20 artesãs do Centro de Oficinas para Mulheres, o COM. “A ideia do artesanato é ensinar para a mulher uma prática que possa gerar renda. Além do mais, o resultado desse artesanato faz bem tanto para quem recebe, quanto para quem faz”, contou a gerente do COM, Carina Souza.





Além da entrega dos chaveiros, as mães e acompanhantes de crianças e adolescentes que frequentam a sede da ONG Viver puderam participar de uma palestra sobre autocuidado, com duração de cerca de 40 minutos. A palestra foi ministrada pela psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo.

A psicóloga orientou as participantes sobre a importância da prevenção contra o câncer e do autocuidado, tanto da saúde física como emocional, para uma melhor qualidade de vida. “Foi um momento muito importante pois, além da entrega do artesanato, tivemos um momento com as mães para abordar a importância do autocuidado como um aspecto importante para prevenir tanto doenças físicas quanto as emocionais, destacando a importância do autoexame. Nesta manhã, as mães das crianças em tratamento do câncer atendidas pela ONG Viver tiveram a oportunidade de cuidar e priorizar a sua saúde”, afirmou.





Sobre a ONG Viver





A Organização Viver atua há mais de 21 anos promovendo assistência social e bem-estar a crianças e adolescentes com câncer. Hoje, a entidade atende cerca de 260 crianças, adolescentes e suas famílias, ofertando atendimentos social, psicológico, nutricional e odontológico, alimentação. Também disponibiliza pernoite, cesta básica, leite integral, medicamentos que ainda não são ofertados pelo SUS, próteses e atividades recreativas.