De volta à Leste-Oeste, desfile de sete de setembro em Londrina conta com 53 instituições participantes

O desfile de Sete de Setembro em Londrina recebeu o prestígio de grande público durante a celebração da Independência do Brasil na manhã deste sábado (7). A cerimônia, que começou por volta das 9h, foi realizada ao longo da avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste).





O feriado desta vez caiu em um sábado e, com as vias devidamente interditadas, um público, considerado acima das expectativas, disputou os lugares com a melhor visão - até os pontos comerciais da avenida serviram de "camarote" para dezenas de expectadores.

De acordo com o gerente de fiscalização de Trânsito da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Jonas Rico, o desfile não teve imprevistos e foi tranquilo, sem intercorrências. "Tudo conforme o planejado".





Rico explicou que embora não fosse possível precisar o número de presentes, a adesão superou as expectativas. "O que é uma demonstração do interesse das pessoas em participar de eventos como esse", citou.

GRITO DOS EXCLUÍDOS FAZ MANIFESTAÇÃO





Com início às 8h30, no Calçadão de Londrina, altura do antigo coreto, londrinenses também se reuniram com o objetivo de trazer à luz reivindicações ligadas a temas e grupos excluídos da sociedade.





Com o mote “Vida em primeiro lugar. Todas as formas de vida importam. Mas quem se importa?”, o grupo realizou um café coletivo, fez orações, discorreu sobre consumismo e houve apresentações culturais.





