Desfile com cerca de 6,2 mil pessoas festeja em Curitiba os 202 anos da Independência do Brasil

O sol voltou a Curitiba e destacou as cores do tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência, neste sábado (7). São 202 anos deste marco para o Brasil.





A avenida Cândido de Abreu, no centro Cívico, na capital, foi palco para aproximadamente 6,2 mil pessoas desfilarem em uma celebração que reuniu civis, militares e entidades de diferentes esferas.

"O evento contou com mais de 5 mil pessoas que participaram diretamente, entre as forças federais, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, as polícias, as guardas municipais, as escolas, grupos de motoqueiros. É um evento bonito, de patriotismo, de civismo, que sempre vale a pena as pessoas participarem”, comentou o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira





A solenidade foi aberta por volta das 9h com a 1ª Revista da Tropa, conduzida pelo general de brigada Márcio Ricardo Grala, comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército. Em seguida, o general de divisão Ricardo José Nigri, comandante da 5ª Divisão, realizou a 2ª Revista da Tropa, o que marcou o início oficial do desfile.

"Esta semana foi de muita preparação, muita coordenação com o Governo do Estado do Paraná. Uma semana muito importante, onde a gente sela um compromisso com a sociedade brasileira de patriotismo, de civismo, os nossos valores, aquele legado que recebemos da nossa Independência, e o compromisso que a gente faz, para o futuro, com os brasileiros, de soberania, de defesa da nossa Pátria e defesa da nossa sociedade”, apontou Nigri.





Um dos momentos mais emocionantes foi a passagem dos ex-integrantes do Batalhão Suez, que serviram em missões de paz da ONU (Organização das Nações Unidas) e a apresentação de veículos históricos da Segunda Guerra Mundial, como o icônico Jeep Willys e o Dodge Comand, ambos de 1945.



As bandeiras históricas e os uniformes resgata uma parte importante da memória militar e trouxeram um ar de nostalgia para aqueles que têm ligação com esses episódios.

O público ainda teve a oportunidade de ver de perto os blindados Guarani e Leopard, que impressionaram com a imponência, enquanto quatro aeronaves sobrevoavam a via, coroando o desfile com o espetáculo aéreo.





O sargento da Força Aérea Wesley Miranda estava com os filhos Miguel e Maria. "Aproveitei essa oportunidade para mostrar para eles um pouco da civilidade, por isso o Miguel veio fardado, ela com a roupinha de princesa, para mostrar o que é o 7 de Setembro, a importância da Independência e a importância dos valores, e com toda essa emoção do desfile”, comentou.

Diversidade





O desfile foi dividido em duas partes. Na primeira, colégios cívico-militares e estaduais, associações e agremiações civis desfilaram pela avenida com cores vibrantes e passos coordenados. Escolas como o Colégio Militar de Curitiba e outras oito cívico-militares marcaram presença ao lado de cinco estaduais, destacando o papel da educação no fortalecimento dos valores cívicos.

Já na segunda parte, foi a vez das forças de segurança e defesa. Tropa a pé e motorizada da Marinha, Exército e Aeronáutica desfilaram ao lado da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica e Guarda Municipal.





A Defesa Civil também teve espaço, destacando a importância do trabalho preventivo e de resposta em situações de emergência. Para encerrar, o Clube do Cavalo do Paraná, ao lado da cavalaria da Polícia Militar e do Colégio Militar, manteve a plateia vidrada no trotar imponente sobre a avenida.





O desfile de 7 de Setembro de 2024 em Curitiba foi conduzido pela 5ª Divisão de Exército em parceria com o Governo do Paraná.