Defesa Civil registra dez quedas de árvore em Londrina neste domingo

A Defesa Civil registrou dez quedas de árvore em Londrina neste domingo (19). Segundo dados divulgados pela prefeitura, cinco delas caíram no centro, quatro na zona leste, e uma na zona oeste. Em seis ocorrências, houve bloqueio parcial de via, uma com bloqueio total de rua, uma causou danos na rede elétrica.





O acumulado de precipitação foi de 29,2 mm, com velocidade do vento a 15,1 km/h e rajadas de 30,6 km/h.

Ainda conforme a Defesa Civil, essas quedas ocorreram nos seguintes locais:





1 - Calçadão (avenida Paraná), sobre a calçada

2 - Duas na avenida Theodoro Victorelli, com bloqueio parcial

3 - Duas na avenida Juscelino Kubitschek, dano na rede elétrica e bloqueio parcial

4 - Avenida São Paulo, sobre a calçada

5 - Duas na avenida Santos Dumont, bloqueio parcial

6 - Avenida Rio de Janeiro, bloqueio parcial

7 - Rua Benjamin Franklin, bloqueio parcial.





Não houve ocorrências com feridos.