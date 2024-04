INSS fará mutirão com 1.400 vagas de perícias médicas em Londrina; veja como agendar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará um mutirão de perícias médicas em Londrina nos dias 27 e 28 de abril (sábado e domingo), das 7h às 17 horas. Serão ofertadas cerca de 1.400 novas vagas destinadas a pessoas que precisam do atendimento inicial ou que já têm data marcada e desejam antecipá-la. Os agendamentos e reagendamentos devem ser feitos previamente apenas pelo telefone 135. As avaliações serão realizadas na Agência da Previdência Social (APS) Shangri-lá (R. Visconde de Mauá, 161) e no prédio da Gerência Executiva localizado na Av. Duque de Caxias, 1.135.







A ação envolverá 17 peritos médicos do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. “O mutirão visa reduzir o tempo de espera para a realização de perícia médica presencial, procedimento esse essencial para o reconhecimento tanto do direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) quanto do benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência - BPC LOAS. Atualmente, o tempo médio de espera por perícia médica está em 90 dias. Com essa medida, atrelada aos requerimentos via Atestmed, espera-se reduzir o prazo de espera para abaixo de 60 dias”, esclarece o Gerente-Executivo do INSS em Londrina, Ronaldo Azevedo Patrício.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ele enfatiza que durante o mutirão serão atendidas somente pessoas que possuem agendamento de perícia médica. “Pedimos que quem tiver horário agendado traga todos os documentos necessários para a avaliação médico-pericial, como exames médicos, atestados e documentos pessoais com foto. Pois como os atendimentos serão realizadas por médicos de outras localidades, fica inviabilizada a apresentação posterior de documentos complementares. Vale ressaltar ainda que será exigido documento com foto mesmo quando se tratar de menores de 16 anos”.





O programa Atestmed já responde por quase metade dos pedidos do antigo auxílio-doença solicitados ao INSS. De 1,2 milhão de solicitações entre julho e fevereiro, 45,9% foram feitos pela nova modalidade. Para fazer o requerimento, basta acessar o Meu INSS e escolher a opção “Pedir Benefício por Incapacidade ou através do 135”.



Publicidade





Serviço:





Publicidade

Mutirão de perícias médicas em Londrina





Quando – 27 e 28 de abril (sábado e domingo), das 7h às 17h





Onde - Agência da Previdência Social - Shangri-lá (R. Visconde de Mauá, 161) e no prédio da Gerência-Executiva localizado na Av. Duque de Caxias, 1135.





*Central de Atendimento pelo telefone 135 para agendamentos ou reagendamentos