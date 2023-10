Londrina: Assistência Social faz mutirão para entrega dos cartões do Comida Boa

Para ampliar a oferta de horário de atendimento para as famílias beneficiadas pelo programa Comida Boa, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) fará, neste sábado (21), um mutirão de entregas do cartão. Na ocasião, serão distribuídos os 3.219 cartões encaminhados pelo Governo do Paraná para os novos beneficiários do Programa Estadual de Transferência de Renda. Esse último lote contempla, ainda, famílias cujo benefício estava suspenso e foi retomado.





O mutirão será realizado das 8h30 às 16h, na sede da SMAS. O endereço é avenida Juscelino Kubitschek, 2.896, Vila Ipiranga. Para retirar o cartão, é preciso que o titular compareça tendo em mãos um documento oficial com foto.

O Programa Comida Boa é voltado às famílias inscritas no CadÚnico e com renda de até R$ 210 por pessoa, priorizando àqueles que não recebem o Bolsa Família. Atualmente, Londrina possui 6.042 famílias contempladas.





O benefício concede, via cartão magnético, um saldo mensal de R$ 80. O valor é depositado todo dia 25 por um período de, no mínimo, três meses. Essa quantia pode ser utilizada exclusivamente na rede credenciada BK Bank, que é a empresa operadora do benefício, para compra de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, entre outros itens de necessidade básica.

O valor disponibilizado via Comida Boa não pode ser sacado, nem ser aplicado na compra de bebidas alcóolicas, cigarros e similares.





A gerente de Transferência de Renda da SMAS, Viviane Maria Camacho dos Santos, explicou que os beneficiários que não puderem participar do mutirão deste sábado (21) terão a oportunidade de obter seus cartões a partir da próxima semana, também na sede da SMAS das 9h às 16h. “Todos os cartões que não forem entregues no mutirão ficarão guardados por até um ano. Dessa forma, a partir de segunda-feira (23), o titular do benefício poderá comparecer, sem a necessidade de urgência”, alertou.





Para conferir quem é beneficiário do Comida Boa e a lista de estabelecimentos comerciais credenciados, clique aqui.