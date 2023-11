Moringão: Fundação de Esportes de Londrina prepara nova licitação para troca do piso

A prefeitura de Londrina, através da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), decidiu abrir uma nova licitação para a troca do piso do ginásio Moringão. O município trava uma disputa na justiça contra a empresa que fez a reforma da quadra, que apresentou problemas logo após a inauguração.





O edital será publicado na próxima semana e o valor máximo é de R$ 890 mil. O certame ficará disponível no site da prefeitura por 10 dias para as empresas interessadas.

Reaberto a população em maio deste ano, depois de uma reforma que se arrastou por quase quatro anos, o Moringão tem limitação de receber algumas modalidades, como o futsal, em razão dos defeitos no piso de madeira. O ginásio tem sido mais utilizado para shows e formaturas do que para a prática esportiva.





Os problemas começaram a aparecer logo na competição que marcou a reinauguração do ginásio, a Taça Brasil de Clubes de Futsal Feminino. Em razão das ondulações e deformações no madeiramento, a FEL notificou a empresa Xlam do Brasil, de Foz do Iguaçu. A responsável pela instalação do piso alegou que os problemas surgiram pelo mau uso por parte da administração pública, inclusive com a utilização de água sobre a madeira. O município contesta a versão da empresa, alega que o produto colocado não é de boa qualidade e entrou na justiça pedindo o ressarcimento do valor investido.





A reforma geral do Moringão custou R$ 7,2 milhões aos cofres públicos. Só no piso da quadra foram investidos R$ 1,2 milhão.