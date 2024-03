Obras da Sanepar voltam a interromper abastecimento de água em Londrina e Cambé

Obras de ampliação e melhorias no Sistema de Abastecimento de Água Integrado Londrina-Cambé neste domingo (17) vão exigir uma parada total da produção e distribuição de água do Sistema Tibagi, afetando bairros de todas as regiões de Cambé e Londrina, exceto a região Central e parte do Oeste, de Londrina, que são atendidas pelo Sistema Cafezal.







Os trabalhos serão executados das 7h às 17h. A previsão é a de normalização do abastecimento entre o fim da noite do domingo e a madrugada da segunda-feira (18). A orientação é para que priorize o uso da água potável para alimentação e higiene pessoal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Podem ficar sem água principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.