Sanepar promove oficinas de sabão de óleo de cozinha nesta terça

Além do aprendizado sobre como transformar óleo em sabão, também são trabalhados conteúdos como o uso correto da rede de esgoto, descarte de resíduos e a importância do saneamento.

As oficinas integram as ações socioambientais que estão sendo realizadas em diferentes bairros de Londrina como parte do Programa de Intervenção Socioambiental em Obras de Saneamento da Sanepar. O objetivo é promover a conservação do meio ambiente e a responsabilidade social a partir dos eixos do saneamento.

O Programa é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal e atende à Portaria n° 464/2018, do Ministério da Cidades, como requisito para as obras de saneamento financiadas pela Caixa. Em Londrina, o contrato de R$ 103 milhões prevê obras de ampliação do sistema de abastecimento de água.





*Com informações da Sanepar