Tarifa técnica paga às empresas de transporte coletivo de Londrina tem segundo reajuste em cinco meses

Pela segunda vez em cinco meses, a Prefeitura de Londrina atualizou o preço da tarifa técnica que é repassada por passageiro às duas empresas que operam o transporte coletivo na cidade. O valor atualizado agora é de R$ 8,49 para a área um, de responsabilidade da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina), e R$ 8,03 para a Londrisul, que administra a área dois. A diferença deste montante em relação ao que o usuário paga, hoje R$ 5,75, é bancada integralmente pelo município com recurso público, ou seja, R$ 2,74 e R$ 2,28, respectivamente.





Em setembro do ano passado, o poder público londrinense já havia alterado a remuneração de R$ 6,74 para R$ 6,96. A prefeitura justificou o novo aumento pela “necessidade de manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e, consequentemente, do próprio sistema de transporte público coletivo”.

O decreto – publicado no primeiro dia de fevereiro - com a mudança na tarifa técnica é assinado pelo prefeito Marcelo Belinati e retroativo a 1º janeiro deste ano. No documento, que a FOLHA teve acesso, o chefe do Executivo municipal também sustentou o término de repasses da União às concessionárias. Em 2022 o Governo Federal concedeu uma assistência financeira, em caráter emergencial, a ser utilizada para auxílio no custeio do serviço.





A decisão do município ainda considerou a retomada da cobrança dos impostos federais PIS e Cofins que havia reduzido a zero, até 31 de dezembro de 2023, as alíquotas destas contribuições sobre operações realizadas com óleo diesel. Belinati apontou estudos realizados pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) para basear o incremento às empresas.

Em nota, a companhia elencou outros fatores que impactaram, como “a reposição do salário e vale alimentação dos funcionários, em vigor desde 1º de janeiro, e outros insumos que tiveram aumento de acordo com o mercado e que não necessariamente acompanham a inflação”. “O valor (da tarifa técnica) representa o custo total do sistema, no entanto o usuário, por decisão do município, continuará pagando o valor de R$5,75”, frisou a CMTU.





A reportagem procurou a Londrisul, porém, não houve manifestação até a finalização da matéria. a Transportes Coletivos Grande Londrina não quis comentar o assunto.





