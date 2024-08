UEL inicia adequação de vias para duplicação da Rua Constantino Pialarissi

As adequações em um dos acessos da UEL (Universidade Estadual de Londrina), pela Rua Bambuzal, começaram nesta quinta-feira (15). O motivo é o início das obras de duplicação da Rua Constantino Pialarissi, previstas para começarem na próxima segunda-feira (19).





De acordo com o edital da Prefeitura Municipal de Londrina, as obras de duplicação deverão ser realizadas em duas etapas, com prazo de dez meses para serem concluídas.







Segundo o prefeito do Campus, Luiz Cláudio Buzeti, a Rua Bambuzal (que é mão única), passará a ser de mão dupla do trecho da rotatória da COU (Clínica Odontológica) até a entrada/saída da Moradia Estudantil. O acesso de entrada/saída nas proximidades da Moradia Estudantil será fechado.

Com isso, a entrada nas proximidades será exclusivamente pela rotatória em frente à COU. Uma das consequências desta mudança é que o estacionamento de veículos, feito em “espinha de peixe”, será retirado da via. Um novo acesso exclusivo de saída será feito na Rua Bambuzal, nas proximidades da Sala dos Conselhos.





Neste caso, os motoristas deverão sair pela direita, sentido pontilhão da PR-445 (Avenida Aniceto Espiga). Finalizando a primeira etapa de obras, com a liberação de parte da Rua Constantino Pialarissi, será necessária uma nova alteração nas vias internas do Campus. Essas modificações ainda estão em estudos.