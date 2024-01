Vendaval em Londrina derrubou 25 postes, diz Copel, e quase mil imóveis seguem sem luz

Equipes da Copel avançaram na recuperação dos estrago provocados pelo vendaval que atingiu Londrina no domingo (28) e, no fim da tarde da segunda-feira (29), 95% dos domicílios estavam com o fornecimento de energia elétrica restabelecido. Até as 18h, 946 imóveis permaneciam desligados - eram 1.475 às 11h30 do mesmo dia.

Conforme a Companhia, durante o temporal, foram registrados ventos de mais de 70 km/h por aproximadamente meia hora, o que causou destruição na rede de energia local. No fim da tarde de segunda, os funcionários haviam contabilizado 25 postes danificados e 11 foram trocados.



No momento da ventania, 22 mil unidades consumidoras chegaram a ficar sem energia devido à queda de árvores e galhos sobre a rede. Haviam 95 serviços emergenciais cadastrados na região atingida no fim do dia, contra 179 próximo das 12h - cada serviço representa um ponto diferente da rede que precisa ser inspecionado e reparado.