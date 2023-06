Cãominhada beneficente reúne pets no estacionamento de shopping de Londrina

“Além de sermos um espaço totalmente petfriendly, nós queremos acolher esses bichinhos e seus tutores aqui no Londrina Norte Shopping, trazendo não apenas a confraternização entre os pets, mas, também a consciência e a solidariedade em relação a uma adoção responsável”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping.

A organização pede a doação de 10 kg de ração ou de R$ 50 para arrecadar rações que serão destinadas a cães e gatos resgatados de ruas por protetoras independentes de Londrina. As inscrições são feitas por meio de um formulário on-line e os 50 primeiros inscritos participam do Concurso Cãominhada.

Os carros no estacionamento do Londrina Norte Shopping vão dar lugar a uma Cãominhada, que será neste sábado (1º), das 17h às 19h. A realização é do Projeto Amor de Patas. O evento é totalmente solidário.





De acordo com Thiemi Ferreira, uma das organizadoras do evento, os cães poderão interagir entre eles. “Será montado um percurso no estacionamento do shopping, terá uma largada e, na chegada, medalha pra todos os participantes”, afirma Thiemi.





Thiemi explica que também haverá sorteio de cesta dos patrocinadores, entre outros brindes. Entre as orientações de participação, a organização pede que as pessoas evitem trazer cães não tão sociáveis, cadelas no cio e filhotes que ainda não foram vacinados.





Todos os pets devem permanecer na guia e, se necessário, utilizar focinheira. Além disso, a orientação é de que os tutores levem sacolinhas para recolher as fezes dos bichinhos. Durante o percurso, haverá pontos de hidratação e petiscos para os pets.