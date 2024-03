Com promessa de novos serviços, CMTU assume proteção animal

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) assumiu oficialmente, nesta segunda-feira (25), os serviços que tratam de bem-estar animal em Londrina. Uma cerimônia realizada no gabinete do prefeito Marcelo Belinati marcou a transferência da política pública da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) para a autarquia. Em dezembro do ano passado, a Câmara aprovou o projeto de lei encaminhado pelo Executivo que estabelecia a alteração.

Centro de Bem-Estar





O Castramóvel segue sendo executado por uma terceirizada já com vínculo junto ao município. Outro projeto é a construção do Centro de Bem-Estar Animal no jardim Alpes, na zona norte. Em dezembro, a FOLHA mostrou que o compromisso da prefeitura era iniciar a obra em janeiro. No entanto, isso não aconteceu. O município informou nesta segunda que ainda faltam autorizações ambientais, em razão da necessidade de erradicação de árvores, mas que o assunto deverá ser superado nas próximas semanas.





A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização terá um orçamento inicial de R$ 9 milhões para as ações voltadas aos animais. São R$ 6 milhões de recursos do poder público e outros R$ 3 milhões oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia.





