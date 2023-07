Creche para cães: descubra quais são os benefícios e como escolher

Os day cares caninos estão cada vez mais comuns. O dia a dia agitado, muitas vezes com altas cargas horárias fora de casa, faz com que muitos tutores não consigam dar a atenção que seus pets precisam. Pensando nisso, as creches para cães são ambientes pensados para oferecer cuidado e atividades.







Esses locais costumam proporcionar brincadeiras e socialização e podem oferecer diferentes tipos de serviços extras. Entre eles estão banho, tosa, proteção contra parasitas, adestramento, caminhada na esteira ou ao ar livre, relaxamento, natação, transporte, entre outros. Alguns também têm a opção de hospedagem.

"A socialização, a prática de atividades físicas e a melhoria das emoções são muito benéficos", cita Alexandre Pongracz Rossi, membro da Comissão Técnica de Bem-estar Animal do CRMV-SP (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo).





No entanto, para deixar o animal nesses locais é importante prepará-lo e verificar os itens básicos de segurança. Primeiramente, idoneidade, reputação e segurança são itens que devem ser observados, de acordo com o membro da Comissão Técnica de Bem-estar Animal do CRMV-SP.







