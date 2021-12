Cãominhada Solidária será neste domingo no aterro do Igapó em Londrina

Neste domingo, 19, o Comupda (Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais) promove a Cãominhada Solidária. O ponto de encontro é no aterro às 16h, o grupo de tutores e pets participantes sairá do Aterro para caminhar no entorno do lago Igapó.

Além da atividade física, o evento contará com estandes sobre proteção animal, cuidados com a saúde e meio ambiente. A Cãominhada Solidária também terá um concurso com as seguintes modalidades: “animal mais parecido com o dono”, “animal mais animado” e “animal mais estiloso”.

Não precisa de inscrição prévia para participar. O objetivo desse dia é arrecadar produtos para animais e alimentos não perecíveis, além de mostrar a importância e promover a interação entre o ser humano e o animal, reforçando para a população cuidados com meio ambiente, pessoas e animais.





“Pedimos doações desses produtos para destinarmos às entidades de proteção animal. Os alimentos não perecíveis que forem arrecadados também serão aproveitados pelas entidades para famílias que possuem animais e estão em situação de vulnerabilidade”, acrescentou o presidente do Comupda.





A iniciativa contará com apoio e participação das secretarias municipais do Ambiente (Sema), Saúde (SMS), e CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). Entidades e organizações de proteção animal também vão participar do evento, incentivando a adoção de cães e gatos resgatados.

Para mais informações, acessar o Instagram deles @comupda, por lá eles postam sobre o evento e seguindo a página você ajuda na divulgação da causa animal.