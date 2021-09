Dia Mundial Contra a Raiva: alerta sobre a importância da vacinação

A data de 28 de setembro foi escolhida pela ARC (Aliança Global para o Controle da Raiva) com o objetivo de lembrar a importância de controle e prevenção do vírus que provoca a doença. A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) alerta sobre a necessidade da vacinação – a única forma de prevenção – e de notificar os casos suspeitos. Continua depois da publicidade

Sinais

A data de 28 de setembro foi escolhida pela ARC (Aliança Global para o Controle da Raiva) com o objetivo de lembrar a importância de controle e prevenção do vírus que provoca a doença. A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) alerta sobre a necessidade da vacinação – a única forma de prevenção – e de notificar os casos suspeitos.

“Assim que o proprietário identificar qualquer sinal deve notificar a Adapar. A comunicação também deve ocorrer se observar a presença de animais com mordeduras por morcegos hematófagos ou se houver abrigos desses morcegos”, alertou a coordenadora do Programa de Controle da Raiva dos Herbívoros da Adapar, Elzira Jorge Pierre.

Outra obrigação do proprietário é fazer uso da pasta vampiricida ao redor das feridas provocadas pelas mordeduras dos morcegos hematófagos nos herbívoros domésticos. Como os morcegos são animais silvestres protegidos pela legislação ambiental, esta é uma maneira permitida para o controle indireto da população dessa espécie.

Nunca se deve tocar diretamente um morcego. Aqueles que forem encontrados mortos ou caídos devem ser encaminhados à Adapar para o diagnóstico laboratorial.



Situação no Paraná