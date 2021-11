Como saber quando é o momento da eutanásia em animais

Despedir-se de um animalzinho de estimação nunca é fácil, afinal, muitos consideram o pet como um verdadeiro membro da família. E quando se trata de eutanásia, aceitar essa morte pode ser um processo ainda mais doloroso e complicado.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Médico veterinário há 21 anos, Kleber Moreno lida com essas situações no dia a dia. A qualidade de vida do paciente é um dos pontos crucias na hora de recomendar a interrupção da vida de um animal. Além disso, diagnósticos de doenças mais agressivas e prognósticos ruins também são levados em conta.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Um paciente com estadiamento avançado e prognóstico reservado ou desfavorável pode não ter condições clínicas para receber um tratamento e isto pode ser um indicativo de eutanásia. Sofrimento sem perspectiva de reversão clínica também”, explica o profissional.





A condição econômica e social de alguns tutores são fatores que agregam, destaca. “Essas condições dos tutores aliadas a um quadro clínico grave (e na falta de políticas públicas que possam auxiliar estas famílias) são fatores a serem considerados também na eutanásia”, afirma.





Continue lendo na Folha de Londrina.