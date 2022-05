Cachorros precisam de cuidados especiais na estação mais fria do ano

“As pessoas acreditam que só os pelos dos cães são o suficiente para os manter aquecidos, mas isso não é verdade. As baixas temperaturas afetam os pets e podem causar uma série de problemas, principalmente em cachorros com pelagem curta”, explica Leandro Mendes, adestrador e comportamentalista.

O inverno ainda não chegou no Brasil, mas as temperaturas já estão caindo, então é primordial manter-se agasalhado. Mas você sabia que o seu cachorro também sente frio? Por isso, é preciso manter o seu pet protegido na estação mais fria do ano.

Alimentar promovendo a caça



Roupinhas



Casinhas



Se seu cachorro gosta de casinhas, ela deve ser na medida certa para ele. Não pode ser muito grande em relação ao tamanho do cão, desta forma, ele se sentirá protegido. O posicionamento da porta da casinha deve ser sempre para a parede, desta forma, em caso de temporais, a claridade dos raios e o vento não vão entrar no ambiente e seu cachorro se sentirá seguro. Outro ponto que merece importância, é que se seu pet rasga ou destrói cobertas e caminhas, não insista. Forre o chão da casinha com tatame, EVA ou papelão, estes materiais são isolantes térmicos e não deixam passar a friagem do chão para o seu pet.